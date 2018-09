später lesen Freizeit Die Saar-Mosel-Wanderer sind unterwegs Teilen

Die Konzer Saar-Mosel-Wanderer sind am kommenden Wochenende, 29. und 30. September, bei IVV-Wanderungen in Walpershofen (Saarland) und in Heffingen (Luxemburg) unterwegs. red