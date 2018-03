Elektrofähre nimmt Fahrt an der Obermosel auf

(cmk) Die Sankta Maria II bringt seit einigen Wochen Autos, Fußgänger und Radfahrer über die Obermosel zwischen Oberbillig und Wasserbillig. Die Elektrofähre ersetzt ihre Vorgängerin Sankta Maria. Die Dieselfähre ist inzwischen 50 Jahre alt. Ihre moderne Nachfolgerin hat 1,7 Millionen Euro gekostet. Die Gemeinden Oberbillig und Wasserbillig teilen sich die Kosten. Mehr als 600 000 Euro gab es aber auch von der EU aus einem Fördertopf für interregionale Zusammenarbeit. Das neue Elektroschiff ist nicht nur leiser als das alte, es soll jährlich 16 000 Liter Diesel einsparen.

