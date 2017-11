Schiffstaufe mit Erbgroßherzog und Straßensperrung

Die Moselfähre Sankta Maria II wird am heutigen Samstag um 11 Uhr im Beisein von Erbgroßherzog Guillaume feierlich getauft.

Der Erbgroßherzog wird um 10.45 Uhr am Anlegequai der Moselfähre in Wasserbillig erwartet.

Ehrengäste und Pressevertreter begeben sich anschließend nach Oberbillig, wo die Taufe der Sankta Maria II durch den Erbgroßherzog stattfindet. Der offizielle Teil wird auf dem Moselschiff Marie-Astrid, die am Quai in Wasserbillig anliegt, weitergeführt. Mehr zum Thema lesen Sie hier in unserem Bericht.



Die luxemburgische Gemeinde Mertert teilt mit, dass die Esplanade de la Moselle ab der Kreuzung Rue des Bateliers bis zur Spatz von 9 bis 16 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt ist. Der Verkehr wird in zwei Richtungen über die Rue des Bateliers umgeleitet. Die Zuschauer werden gebeten, entweder den Parkplatz am Bahnhof Wasserbillig, am Kulturzentrum Wasserbillig oder hinter der Kirche Wasserbillig zu benutzen. Es wird angeraten, den Bereich weiträumig zu umfahren.



An diesem Samstag findet zwischen 9 und 14 Uhr kein regulärer Fährverkehr auf der Mosel statt. Die neue Elektrofähre befördert während dieser Zeit nur Fußgänger zwischen Wasserbillig und Oberbillig.