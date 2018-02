Konz (mai) In Konz in der Schillerstraße gab es am Montagmorgen einen Schmorbrand. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte wurde die Feuerwehr gegen 10.44 Uhr verständigt. Laut Augenzeuge soll der Einsatz zu größeren Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt geführt haben. die Polizei rechnet damit, dass sich der Verkehr bald wieder normalisiert.