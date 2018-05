Die Schülervertretung des Gymnasiums Konz richtet am Freitag, 8. Juni, ein Schulbandfestival aus. Schüler-, Lehrer- und Ehemaligenbands (Kußn‘ Groove, Banana Pancakes, Stevie‘s7, dispassionate, Dorfterror und die Half Assed Monkey Boys) des Gymnasiums treten ab 18.30 Uhr auf und covern je ein Lied der Popgruppe Queen.

Ein Teil des Erlöses kommt einem guten Zweck zugute. Einlass ist ab 18 Uhr in die Halle des Gymnasiums Konz, die Karten gibt es zum Preis von 3,50 Euro im Atrium des Gymnasiums, in der Buchhandlung Kolibri, bei Tante Guerilla und an der Abendkasse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gymnasium-konz.de.