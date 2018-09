später lesen Senioren Schulchronik beim Seniorentreff Teilen

Twittern

Teilen



Der nächste Seniorentreff in St. Nikolaus mit Kaffee und Kuchen und in gemütlicher Runde findet statt am Mittwoch, 20. Juni, um 15 Uhr im Pfarrheim in der Martinstraße. Diesmal ist der Heimatforscher und Chronist Rudolf Müller zu Gast, der über die Schulchronik von Konz berichtet und aus einer Zeit, in der die Eltern und Großeltern der heutigen Seniorengeneration noch die Schulbank drückten und auf Schiefertafeln das Abc lernten. Redaktion