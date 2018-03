Oberbillig ist gewappnet

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

(cmk) Die Hochwasserlage an der Obermosel ist angespannt. Der Pegel bei Oberbillig und Wasserbillig lag am Donnerstag bei 4,21 Meter, Tendenz leicht steigend. Da ist es beruhigend für die Anwohner, dass die Hochwasserschutzwand in der Moselstraße noch zwei Stufen aufgestockt werden kann – zumal nicht nur der Pegel der Mosel, sondern auch der der Sauer laut den Prognosen des rheinland-pfälzischen Hochwassermeldedienstes noch leicht steigen könnte. Anders sieht es am luxemburgischen Ufer in Wasserbillig aus. Dort stand die Mosel schon am Donnerstagvormittag fast bis zur Uferpromenade. Eine Schutzwand gibt es dort nicht. TV-Foto: Christian Kremer