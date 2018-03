Redaktion

(red) Alle Senioren sind eingeladen: Am heutigen Mittwoch, 31. Januar, gibt es einen bunten Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im Pfarrheim St. Nikolaus. Das Pfarrbüro liegt in der Martinstraße 22 in Konz. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. An dem Nachmittag wird wieder für die Tafel gesammelt. Die Veranstalter laden alle Senioren ein und sagen: „Vergessen Sie nicht gute Laune mitzubringen!“