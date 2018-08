später lesen Senioren Seniorenfahrt der Pfarrcaritas Teilen

Twittern

Teilen



Die Pfarreiengemeinschaft Saarburg lädt ein zur nächsten Fahrt der Pfarrcaritas. Am Donnerstag, 23. August, geht es nach Himmerod. Abfahrt ist um 13 Uhr an den gewohnten Haltestellen: am Krankenhaus, am Busbahnhof/Heckingplatz, in Beurig/Polizei, am Burgaufgang und in Niederleuken.