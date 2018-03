Endlich können die Kinder in den Wald

Serie zu Dörfern in der Verbandsgemeinde Konz: Diesmal beantwortet der Pellinger Ortsbürgermeister Horst Hoffmann die Fragen des TV zu den Zukunftsplänen für den Ort.

(red) Zwei Fragen an Horst Hoffmann (CDU), Ortsbürgermeister von Pellingen:

Welches waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Projekte in Ihrer Ortsgemeinde im vergangenen Jahr?

Horst Hoffmann: Die Umwandlung des positiv abgeschlossenen Projektes „Kita-Waldgruppe“ in eine feste Regelgrupe unserer Kita Antoniuszwerge und damit eine richtungsweisende Erweiterung unseres umfänglichen Betreuungsangebotes. Abgerundet wird dies mit der Arrondierung eines Tipi-Geländes. Einfach ein Highlight für unseren Nachwuchs. Parallel erfolgte die Erweiterung des Kita-Spielplatzgeländes um 1.000 Quadratmeter und Aufbau von neuen Spielgeräten im Wert von 12.000 Euro. Dies mit tatkräftiger Unterstützung der Elternschaft und des Kita Fördervereines.

Zweiter Schwerpunkt war die Erweiterung der Grundschule mittels Ausbaumaßnahmen durch den Träger VG Konz. Auch, wenn die umfangreichen Arbeiten sehr lange Zeit in Anspruch genommen haben, stehen diese nun vor der Fertigstellung. Mit der parallel erfolgten Ernennung einer Schulleiterin und der damit wieder erlangten Eigenständigkeit unserer Grundschule, sowie den steigenden Schülerzahlen bzw. Anfragen dürfte unsere Grundschule eine sehr gute Perspektive haben.

Welches sind die wichtigsten Projekte in ihrer Ortsgemeinde im kommenden Jahr angehen?