Das traditionelle Adventskonzert des Gymnasium Konz wird am Montag, 17. Dezember, in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Konz veranstaltet. Wie in jedem Jahr finden Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer des Gymnasiums Konz wöchentlich zusammen und bilden unter der Leitung von Elisabeth Muß und Gerd Demerath einen gemeinsamen Schulchor.Der Orientierungsstufenchor, der Jugendchor, die Bigband und der große Schüler-Lehrer-Elternchor des Gymnasiums Konz präsentieren ab 19.30 Uhr in einem abwechslungsreichen Programm die Ergebnisse ihrer Probenarbeit.