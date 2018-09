Auszeichnung für Wellener Kita

Deutsch-französische Zusammenarbeit

2013 wurde die deutsch-französische Qualitätscharta für bilinguale Kindertageseinrichtungen unter Beteiligung aller Bundesländer sowie des französischen Bildungsministeriums unterzeichnet. Im Rahmen der deutsch-französischen Agenda wurde beschlossen, ein Netzwerk von mindestens 200 bilingualen Kindertageseinrichtungen auf deutscher und französischer Seite einzurichten. Alleine in Rheinland-Pfalz gibt es 41 Einrichtungen. Neben der Kommunalen Kita in Wellen wurden der Lukaskindergarten in Pirmasens und die Theresien-Kleinkinderschule Rhodt als „Écoles Maternelles / Bilinguale Kindertageseinrichtung – Elysée 2020“ zertifiziert.