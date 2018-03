Stadt muss nachlegen

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, indem sie sozialen Wohnraum schafft. Damit setzt sie ein Zeichen, das über Konz hinaus strahlt. Das ist lobenswert. Allerdings darf sich die Stadt nicht darauf ausruhen. Denn die von ehrenamtlichen Helfern getragene Stiftung nimmt der Gemeinde eine Aufgabe ab, für die eigentlich die öffentliche Hand zuständig ist. Das ist natürlich schön für Konz. Die Stadt kann sich aber nicht dauerhaft darauf verlassen, dass sich Privatleute um die Arbeit der Kommune kümmern. Da braucht sie ein eigenes nachhaltiges Konzept, um selbst bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Christian Kremer

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.