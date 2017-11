Konz (red) Die Pfarrgemeinde St.Nikolaus sucht Kinder, die bei der nächsten Sternsingeraktion mitmachen möchten.

Sie bringen Segen in jedes Haus und sammeln dabei Spenden. Das Geld kommt Waisenhaus Creche in Bethlehem zugute. Darin leben Kinder vom Säuglings- bis zum Grundschulalter. Vorbereitet wird die Aktion am Mittwoch, 29. November, um 17.30 Uhr im Pfarrheim St.Nikolaus.