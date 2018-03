später lesen Brauchtum Sternsinger sammeln 1400 Euro FOTO: Diana Gerth-Noritzsch FOTO: Diana Gerth-Noritzsch Teilen

(red) Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit“ haben 16 Sternsinger den Menschen in Karthaus den Segen an die Tür gebracht und so 1430 Euro gesammelt. Die Kinder waren trotz des schlechten Wetters guter Dinge und konnten sich zwischendurch bei Tee und Kuchen und einem gemeinsamen Mittagessen stärken. Die Pfarrgemeinde hat den Kindern herzlich für ihr Engegament gedankt.