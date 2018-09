später lesen Konz Stiftung sucht weitere Lesepaten Teilen

Twittern

Teilen



Seit vielen Jahren fördert die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung (KoDoBüSt) sehr erfolgreich mit ehrenamtlichen Lese-Lern-Paten Schüler in der Verbandsgemeinde Konz. Solche Lese-Lern-Paten fehlen nach wie vor an den Grundschulen in Oberemmel, in Nittel, in Tawern und St.