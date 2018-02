später lesen Straßensperrung Alte B 51 wegen Baumfällarbeiten gesperrt FOTO: Dieter Soltau FOTO: Dieter Soltau Teilen

Wegen Baumfällarbeiten an der (alten) B 51 in Könen wird der Abschnitt zwischen Ortsausgang Könen und der K 112 (Abfahrt Richtung Tawern) am Donnerstag, 22. Februar, ab 7 Uhr bis Freitag, 23. Februar, voll gesperrt. Das Ende der Sperrung erfolgt im Laufe des Freitags. Eine Umleitung über die neue B 51 ist ausgeschildert. Bereits Anfang des Jahres sorgte Sturmtief Burglind zu Windbruch und Straßensperrung in diesem Abschnitt.