Tawerner besuchen Tawerner Grabungen in Trier

(red) Auf zu den Römern: Mitglieder des Vereins Römisches Tawern sind nach Trier gefahren, um sich die römischen Funde aus den beiden Grabungsstätten in Tawern im Rheinischen Landesmuseum in Trier anzusehen. Redaktion

Sabine Faust, die die Grabungen in Tawern geleitet hatte, führte die Gäste an die Stellen der aktuellen Ausstellung im Landesmuseum, an denen Originalfunde aus Tawern zu sehen sind. Danach ging es in die Archive, wo die Funde gelagert werden, die derzeit nicht in der aktuellen Ausstellung gezeigt werden.

Bei den Grabungsstätten handelt es sich um den Tempelbezirk auf dem Metzenberg und um den Vicus Tabernae, am Rand des Baugebietes „Im Brühl“. Auf dem Metzenberg sind unter anderem mehrere Tempel und eine Brunnenanlage rekonstruiert worden.