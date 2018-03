Tawerner Carnevalsclub führt neue Regeln ein

(red) Den Kartenvorverkauf des Carnevalsclubs Rot-Weiss Tawern für die Kappen- und Weibersitzungen gibt es am Sonntag, 7. Januar, ab 14.11 Uhr. Dabei werden neue Regeln beim Vorverkauf eingeführt: Der große Saal wird früh geöffnet. Zusätzlich stehen Sitzmöglichkeiten bereit. Jeder Käufer erhält ein Armband mit fortlaufender Nummer. Die Termine: Erste Kappensitzung am 3. Februar, 20.11 Uhr, zweite Kappensitzung am 10. Februar, 20.11 Uhr. Erste Weibersitzung: 8. Februar, 15.11 Uhr, zweite Weibersitzung am 9. Februar, 15.11 Uhr, Kölsche Nacht am 11. Februar, 20 Uhr.