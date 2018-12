In Temmels gibt es eine neue Wehrführerin, Jennifer Picko. Ihr Vorgänger Christian Biermann musste sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

„Der Zusammenhalt und die Kameradschaft in der Mannschaft sind etwas ganz Besonderes, weshalb mir mein Amt als Wehrführer große Freude bereitet hat“, sagt Christian Biermann. Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen, um sich bei ihm mit langanhaltendem Applaus für sein Engagement zu bedanken. Seine Nachfolgerin in der Wehrführung wird Jennifer Picko.

Abschied nehmen heißt es auch für Michael Rausch, der stellvertretender Wehrführer war. Er war zusammen mit Christian Biermann 1982 in die Temmelser Wehr eingetreten. Beide waren seit 2002 Wehrführer und stellvertretender Wehrführer. Aus dem Feuerwehrvorstand scheiden nach langjähriger Mitgliedschaft außerdem Stephan Müller und Markus Leick aus.

Mit der Ernennung der 29-jährigen Jennifer Picko zur Wehrführerin steht in der Verbandsgemeinde Konz erstmals eine Frau an der Spitze einer Wehr. Sie begann im Alter von 10 Jahren ihren Werdegang als Mitglied der Temmelser Jugendfeuerwehr. Seit 2011 betreute sie als Jugendwartin den Feuerwehr-Nachwuchs, der inzwischen zu einer der größten Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Konz gehört.

Mit ihrem Wechsel in die Wehrführung übernimmt nun Thomas Lutz von ihr das Amt des Jugendwartes und erhielt im Rahmen des Familienabends seine Ernennungsurkunde. Er begann im Alter von 11 Jahren als Mitglied der Temmelser Jugendfeuerwehr.

Marco Castellini (44), der als stellvertretender Wehrleiter nachrückt, gehört der Temmelser Wehr seit 1999 an. Er engagiert sich seit vielen Jahren zusätzlich als Kreisausbilder für die Qualifizierung der Feuerwehrleute. Die neue Wehrführung aus Jennifer Picko und Marco Castellini war von der Temmelser Wehr am 24. November gewählt worden.

Wer Interesse an einem Engagement in der Feuerwehr hat, kann sich bei Jennifer Picko unter Telefon 017620698513 oder per E-Mail an ffw@temmels.de informieren. Die Übungen finden monatlich statt. Für Fragen rund um die Jugendfeuerwehr steht Thomas Lutz (jfw@temmels.de) als Ansprechpartner bereit. Die Treffen finden außerhalb der Ferien jeweils montags ab 18 Uhr statt.