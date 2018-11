Temmelser wollen Drogerie ansiedeln

FOTO: Friedemann Vetter

Schlaue Politik für die Gemeinde und die Bürger

Clever! Das ist der richtige Begriff für die Wirtschaftspolitik in Temmels. Zuletzt hat das Gremium es geschafft, einen Discounter in den Ort zu locken. Dazu hat der Rat zwar einen sanierungsbedürftigen Sportplatz an der B 419 geopfert, konnte aber auf Kosten des Betreibers einen neuen bauen. Ein ähnliches Geschäft will der Rat jetzt wieder eingehen. Er opfert das marode Feuerwehrhaus an der Bundesstraße nach Luxemburg, damit an dessen Stelle eine Drogerie gebaut werden kann. Dafür bekommt Temmels ein neues Gebäude an anderer Stelle. So nutzt der Ort die vielbefahrene Bundesstraße nach Luxemburg, die eigentlich eine Belastung ist, zur Entlastung der Gemeindekasse. Denn nur durch die Straße wird der Standort für Investitionen attraktiv. Von den Geschäften profitieren jedoch nicht nur die Pendler, sondern auch die Temmelser, deren Nahversorgung so gesichert wird.

c.kremer@volksfreund.de