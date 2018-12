später lesen Blaulicht Unbekannte schlagen Scheiben von Autos ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Zwei geparkte Autos sind laut Polizei in der Zeit von Samstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 2. Dezember in Konz in der Gartenstraße und am Konzer Hauptbahnhof beschädigt worden.