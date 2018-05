. Unbekannte haben in Konz-Könen im Zeitraum zwischen Dienstag, 23. Mai, 13.20 Uhr, und Mittwoch, 24. Mai, 7 Uhr, einen blauen Roller der Marke Explorer gestohlen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Könener Straße abgestellt. An dem Roller ist das Versicherungskennzeichen 505 HFV aus 2018 montiert. Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Diebstahls führen könnten, nimmt die Polizeiwache in Konz entgegen, Telefon 06501/9268-0.