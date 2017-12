Unbekannter ritzt Hakenkreuze in Schild

Verfassungsfeindliche Symbole in Konz: Unbekannte haben Hakenkreuze, SS-Runen und rechtsradikale Buchstabenkombinationen in ein Hinweisschild zum Bestattungswald im Konzer Wohngebiet Roscheid geritzt.

Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Konz haben am Dienstag entdeckt, dass Unbekannte Hakenkreuze in eine Hinweisschild zum Konzer Bestattungswald „Waldfrieden“ geritzt haben Laut Polizei haben der oder die Täter auch andere verfassungsfeindliche Symbole wie SS-Runen und die Buchstaben KZ (Konzentrationslager) und HH (Heil Hitler) auf das Schild am Röderbusch-Ring in Roscheid geritzt. Wann der oder die Täter zugeschlagen haben, lässt sich nur schwer eingrenzen. Armin Görgen, Leiter der Polizeiwache in Konz, vermutet: „Die Tatzeit dürfte auf die vergangenen Wochen einzugrenzen sein“ Laut Auskunft eines Mitarbeiters der Stadt Konz werde der Schaden auf etwa 300 Euro beziffert, heißt es weiter bei der Polizei.