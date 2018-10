Unbekannter zerkratzt Auto in Konz erheblich

Geschehen ist das am Dienstag. Die Polizei teilt mit, wo der beschädigte Skoda abgestellt war und sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat ein in Konz abgestelltes Auto am Dienstag auf der Fahrerseite erheblich zerkratzt. Das teilt die Polizei mit. Der schwarze Skoda, war zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr auf dem Abstellplatz des Hauses Saarburger Straße 22 in Konz-Könen abgestellt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Konz unter Telefon 06501/92680.