Unbekannte haben in den vergangenen Tagen laut Polizei Aufkleber der Partei Alternative für Deutschland (AfD) auf Verkehrsschildern, Wegweisern und Leitpfosten in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg angebracht. Betroffen waren laut den Ermittlern unter anderem Schilder an der B 51 und B 419 sowie an den Landes- und Kreisstraßen im Konzer Tälchen und an den Kreiseln in der Stadt Saarburg. Beim Entfernen der Parteiaufkleber seien die Verkehrszeichen teilweise beschädigt worden, heißt es bei der Polizei. Deshalb handele es sich um eine Sachbeschädigung.

