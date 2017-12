später lesen Polizei Vermisster Konzer tot aus Mosel geborgen FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Der vermisste 85-jährige Mann aus Konz-Könen, der seit Anfang November gesucht wurde, ist am Freitag, 22. Dezember, tot aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte den Toten an der Moselstaustufe in Wintrich (Kreis Bernkastel-Wittlich) entdeckt. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. red