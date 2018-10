später lesen Feuerwehr Ein Tischkicker für die Konzer Jugendfeuerwehr FOTO: VG Konz FOTO: VG Konz Teilen

Die nächsten Treffen der Jugendfeuerwehr Konz werden sportlich: In Zukunft steht ein Tischkicker in den Räumen der Feuerwehr – gespendet von der Volksbank Trier, vertreten durch Michael Bach, Privatkundenberater der Volksbank Trier in Konz und dank der Eigeninitiative von Alterskamerad Werner Jakobs. red