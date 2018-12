Christian Faber berichtet von seiner Reise auf dem Jakobsweg und darüber hinaus.

„Buen Camiño“, einen guten Weg, wünscht man sich auf dem Jakobsweg in Nordspanien. Für den Laufsportler Christian Faber aus Konz sollte er eine ganz besondere Erfahrung werden, auch ohne einen streng christlichen Hintergrund. Dem 35-jährigen Konstruktionsmechaniker kam die Idee bei der Ausübung seines Sports. Denn seit Hape Kerkeling mit seinem Buch „Ich bin dann mal weg“ einen Boom beim Pilgern verursachte, wollte er selbst erfahren, was den besonderen Reiz des Weges zum Grab des Apostels Jakobus ausmacht.

„Ich bin in meiner Urlaubsplanung sehr flexibel“, verrät er im TV-Gespräch. Auf eigene Faust loszuziehen, ohne Rundumsorglospaket des Pauschaltourismus, das ist sein Ding. „Ich liebe das Einfache und bin gespannt, was mich hinter der nächsten Kurve erwartet“, das sollte eine ganz besondere Erfahrung werden. Viele Menschen hat er dabei getroffen, meist aus christlich geprägten Ländern. Aber nur wenige konzentrierten sich auf ein spirituelles Erlebnis, so seine Beobachtung. Aber auffallend ist: Fast alle gehen in eine Richtung.

„Da trifft man durchaus einen Priester mit einer betenden oder singenden Gruppe. Aber das ist selten“, beschreibt er eine Begegnung. In den Unterkünften, die nur zum Teil kirchlich orientiert sind, gibt es Gebetsräume, in denen man beispielsweise mit Nonnen singen und beten kann, aber es gibt auch „neutrale“ Übernachtungsmöglichkeiten.

26 Tage hat Faber für die knapp 900 Kilometer gebraucht, denn hinter Santiago de Compostela geht es noch weiter bis zum Kap Finisterre, auf Deutsch: Ende der Welt.

Den weltberühmten Weg hat Faber unter anderem gewählt, weil hier viele Deutsche unterwegs sind: „Da kann man sich besser verständigen.“ Ins Gespräch kommt man jedoch immer. „Die Leute beginnen sofort von sich und ihrem Leben zu erzählen“, erinnert er sich. „Freundlich zu sein ist wichtig, denn womöglich hat man genau diesen Menschen in der nächsten Unterkunft in seinem Zimmer“, sagt der Fußreisende.

Rund 35 Kilometer hat Faber pro Tag mit sieben Kilo Gepäck zurückgelegt. An jedem Tag hat er einen Menschen aus einem anderen Land gebeten, etwas in dessen Sprache in sein Tagebuch zu schreiben. Viele Schriften, von Deutsch bis Chinesisch sind darin als Grüße aus aller Welt verewigt. Zwangsläufig wurden Kontakte geknüpft. Mit etlichen Leuten, beispielsweise mit zwei Iren, mit denen gemeinsam musiziert wurde, pflegt Faber weiter eine Freundschaft in sozialen Netzwerken.

Was macht der Jakobsweg mit den Wanderern? „Leben geht auch einfacher. Zwangsläufig schaltet man ab und bekommt den Kopf frei“, empfiehlt er diese Erfahrung allen vom Alltag gestressten Zeitgenossen. Aber eine sportliche Herausforderung sei es schon, denn in Spanien war der Sommer noch heißer als hierzulande. Christian Faber will sich nicht nur auf den Weg konzentrieren, der eng mit dem Christentum verwoben ist, denn: „Es gibt noch so viele interessante Strecken auf dieser Welt.“