Die nächste Wanderung der Wanderfreunde Wiltingen findet am Sonntag, 18. Februar, statt. Die Wanderfreunde treffen sich um 13 Uhr am Bürgerhaus in Wiltingen. Von dort wird ein Rundweg über Biebelhausen nach Kanzem und zurück erwandert. Eine Einkehr ist vorgesehen. Wanderstrecke: 9,5 Kilometer.