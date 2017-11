später lesen Wandern und am Sonntag feiern Teilen

Konz/Wasserliesch (red) Die Saar-Mosel-Wanderer Konz sind auch am kommenden Wochenende (2./3. Dezember) in der Region unterwegs. Auf dem Programm stehen am Samstag und Sonntag IVV-Wanderungen in Illingen-Hüttigweiler/Saar (7 bis 13 Uhr; Start und Ziel Welschbachhalle Illingen) sowie am Sonntag Nikolauswanderung in Ehlenz (Start 10.30 Uhr Gemeinehaus) und Wanderung in Bettborn/Luxemburg, 7.30 bis 14 Uhr, Start/Ziel Kulturzentrum).