Die nächste Wanderung der Wanderfreunde Wasserliesch findet im Rahmen des Volksfreund Wandertages in Wasserliesch statt.

Los geht es am Sonntag, 27. Mai, ab 13 Uhr. Die Wanderfreunde Wiltingen nehmen an der Orchideenwanderung von 10 km teil. Treffpunkt auf dem Marktplatz in Wasserliesch.