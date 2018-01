Kann solch ein süßer Kerl gefährlich sein?

Gefährliche Hunde in Trier und Trier-Saarburg

Als gefährlich gelten laut dem Landesgesetz über gefährliche Hunde Tiere, die sich als bissig erwiesen haben, Wild und Vieh hetzen oder reißen, aggressiv Menschen angesprungen oder sich als besonders angriffslustig erwiesen haben. Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier sind grundsätzlich als gefährlich eingestuft. Für sie gelten besondere Haltungsvorschriften, die ebenfalls gesetzlich geregelt sind. Außerdem sind die Steuern höher – ein normaler Hund kostet in Konz zum Beispiel jährlich 78 Euro, ein gefährlicher Hund 600 Euro.

In der Stadt Trier sind laut Verwaltung aktuell etwa zehn gefährliche Hunde registriert. In Trier gelten folgende Hundesteuersätze: 120 Euro für den ersten Hund, 168 Euro für den Zweithund sowie 228 Euro für den Dritten und jeden weiteren Hund. Es gibt keine gesonderte Besteuerung für sogenannte Kampfhunde. Begutachtungen zur Feststellung der Gefährlichkeit von Hunden (zum Beispiel nach einem Beißvorfall) sind in Trier sehr selten. Stadt-Pressesprecher Michael Schmitz sagt auf TV-Anfrage: „Derzeit läuft gerade ein solches Verfahren. Es gab aber schon mehrere Jahre, in denen es gar keine Begutachtungen gegeben hat.“

In der Verbandsgemeinde (VG) Schweich gelten zwei Hunde als besonders gefährlich, in der VG Trier-Land ist kein solches Tier gemeldet (bei insgesamt etwa 3889 Hunden).

In der VG Saarburg sind 1805 Hunde gemeldet, fünf davon sind Kampfhunde. Die Steuersätze für Hunde reichen in der VG Saarburg von 45 Euro für einen normalen Hund in Taben-Rodt bis 1125 Euro für einen gefährlichen Hund in Mannebach.

Die VG Kell am See hat einen gefährlichen Hund registriert, die VG Hermeskeil keinen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier führt detaillierte Bissstatistiken für Rheinland-Pfalz. Die aktuellste ist von 2016: Landesweit wurden da 554 Vorkommnisse erfasst. Getötet wurde kein Mensch, 245 wurden aber verletzt. 242-mal wurden andere Hunde verletzt. In 67 Fällen wurden Vierbeiner getötet. Vier Mal waren Hunde beteiligt, die grundsätzlich als gefährlich gelten. Dabei wurden zwei Tiere verletzt und zwei getötet. Menschen waren nicht beteiligt.