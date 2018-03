Kann solch ein süßer Kerl gefährlich sein?

Wie viele solcher Hunde gibt es überhaupt?

Als gefährlich gelten laut Landesgesetz über gefährliche Hunde Tiere, die sich als bissig erwiesen haben, Wild und Vieh hetzen oder reißen, aggressiv Menschen angesprungen oder sich als besonders angriffslustig erwiesen haben. Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier sind grundsätzlich als gefährlich eingestuft. In der VG Schweich gelten zwei Hunde als besonders gefährlich, in der VG Trier-Land ist kein Trier gemeldet. Von der VG-Verwaltung Ruwer gab es keine Auskunft. In Trier gibt es etwa zehn solcher Tiere. Für diese Hunde sind die Steuern höher – ein normaler Hund kostet in Konz zum Beispiel jährlich 78 Euro, ein gefährlicher 600 Euro.

Die ADD führt Bissstatistiken für Rheinland-Pfalz. Die aktuellste ist von 2016: Landesweit wurden 554 Vorkommnisse erfasst. Getötet wurde kein Mensch, 245 wurden verletzt. 242 Mal wurden Hunde verletzt. In 67 Fällen wurden Vierbeiner getötet. Vier Mal waren Hunde beteiligt, die als gefährlich gelten.