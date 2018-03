Kann solch ein süßer Kerl gefährlich sein?

Zahlen aus der VG Saarburg

Als gefährlich gelten laut Landesgesetz Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, Wild und Vieh hetzen oder reißen, aggressiv Menschen angesprungen oder sich als besonders angriffslustig erwiesen haben. Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier sind grundsätzlich als gefährlich eingestuft. In der VG Saarburg sind 1805 Hunde gemeldet, fünf davon sind Kampfhunde. Für gefährliche Hunde gelten besondere Haltungsvorschriften. Außerdem sind die Steuern höher – ein normaler Hund kostet in Konz jährlich 78 Euro, ein gefährlicher Hund 600 Euro. In der VG Saarburg zahlen Halter 45 Euro für einen normalen Hund in Taben-Rodt und 1125 Euro für einen gefährlichen Hund in Mannebach. Die Bissstatistik für 2016 laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion: Landesweit wurden 554 Vorkommnisse erfasst. Getötet wurde kein Mensch, 245 wurden verletzt. 242 Mal wurden Hunde verletzt. In 67 Fällen wurden Vierbeiner getötet. Vier Mal waren als gefährlich geltende Hunde beteiligt.