Wassersportclub feiert Hafenfest

Der Wassersportclub Konz lädt zum traditionellen Hafenfest am Sportboothafen ein. Los geht es am Mittwoch, 9. Mai, um 18 Uhr. Nach der Eröffnung tritt um 19 Uhr die Konzer Showtanzgruppe Rainbow auf. Im Anschluss, ab 20 Uhr, gibt es Livemusik von der Band „Sudden Deafness“. Am Donnerstag, 10. Mai, wird ab es 11 Uhr ein Programm mit vielen zahlreichen Wassersportaktivitäten für die Besucher geben. Die Freiwillige Feuerwehr Konz lädt zum Mitfahren auf ihrem Einsatzboot ein. Wer möchte, kann mit erfahrenen WSC-Mitgliedern auf Jetski, Segelboot oder Schulungsboot eine kleine Spritztour unternehmen. Auf die kleinen Besucher warten Hüpfburg und Kinderschminken. Von 11 bis 17 Uhr stellt sich zudem die Jugendgruppe des Wassersportclubs vor. Um 15 Uhr erfolgt die Begrüßung der Ehrengäste, anschließend unterhält der Shanty-Chor aus Wasserliesch die Besucher.

(mwi)