Wechsel im Konzer Rathaus

(cmk) 2017 war das Jahr der Personalrochaden in Konz. Bürgermeister Karl-Heinz Frieden (CDU) hat sein Amt niedergelegt, und wird nun Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebunds. Joachim Weber (CDU), bisher hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz, ist nun Bürgermeister.

Christian Kremer

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.