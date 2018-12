später lesen Veranstaltungen Weihnachtsdorf im Freilichtmuseum Roscheid Teilen

Twittern

Teilen



Zum Weihnachtsmarkt in der Adventszeit lädt das Freilichtmuseum Roscheider Hof nach Konz ein. An den beiden kommenden Advents-Wochenenden, also am 8. und 9. Dezember sowie am 15. und 16. Dezember, schafft das Weihnachtsdorf mit 36 Buden und Ständen eine stimmungsvolle Atmosphäre im Hofbereich und im überdachten Besucherzentrum des Museums.