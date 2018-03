später lesen Historie Bunkermuseum öffnet am Sonntag erstmals für 2018 Teilen

Twittern

Teilen



Das Bunkermuseum in der Konzer Granastraße eröffnet am Sonntag, 4. März, ab 14 Uhr, die neue Saison. Das Westwallmuseum Konz Villa Gartenlaube ist dann zum ersten Mal im Jahr 2018 geöffnet. Das Museum befindet sich in der Granastraße 25 in Konz. Der Eintritt ist frei. Wer einen Ausflug in die Vergangenheit machen möchte und sehen will, wie Soldaten und Zivilisten während des Zweiten Weltkriegs in einem Bunker leben mussten, kann das in den engen Räumen bei einer 45-minütigen Führung von Bunkerbesitzer Sascha Berweiler nachvollziehen. Redaktion