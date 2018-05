Wenn Kinder ein Spiel erfinden

Im Kinderhort der Stadt Konz haben fünf Grundschüler im Rahmen eines Projekts gemeinsam ein neues Spiel für die Gruppe hergestellt.

Unter dem Motto „Let’s play! Wir bauen gemeinsam ein Spiel“ haben Jan, Josefine, Henri, Kadir und Johanna zusammen ein Spiel erschaffen. Die Projektteilnehmer sind sehr stolz auf ihr „verrücktes Abenteuerspiel“.

Die zwei Mädchen und drei Jungen nennen sich das Spiele-Bau-Team. Für die Berufspraktikantin ist das Projekt ein wichtiger Teil der Erzieherausbildung. Ab Mitte Februar beschäftigte sich das Spiele-Bau-Team mit dem Planen und Bauen des Spiels. Es wurde gemeinsam diskutiert, überlegt, getüftelt, geplant, gebastelt und gewerkelt.

Als Höhepunkt fand ein Ausflug in das Spielzeugmuseum in Trier statt. Dort wurden die Kinder freundlich von Herrn Brech empfangen, erhielten eine interessante Führung und klärten ihn über ihr Projekt auf. Herr Brech war so begeistert, dass er die Grundschüler ein weiteres Mal einlud, um das verrückte Abenteuerspiel, nach Fertigstellung, vorzustellen und gemeinsam zu spielen.

An einem Freitagnachmittag hat das Spiele-Bau-Team der Gesamtgruppe stolz das Spiel vorgestellt. Im Anschluss wurde das Spiel in einer lustigen Runde gemeinsam gespielt.

Der Hort der Stadt Konz hat sich bei den Kooperationspartnern, dem Spielzeugmuseum Trier und dem Bauhof der Stadt Konz, für die Zusammenarbeit bedankt.