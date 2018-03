Den Säuen soll der Friedhof stinken

Von Christian Kremer

Wer in den vergangenen Wochen auf dem Waldfriedhof in Roscheid war, dem ist es aufgefallen: Nur wenige Meter von den Gräbern am unteren Ende des Friedhofs entfernt ist eine Wiese total zerwühlt. Wildschweine sind wohl durch den Zaun gebrochen.