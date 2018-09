Die Winzerkapelle Wiltingen spielt am Sonntag, 24. Juni, um 18 Uhr ihr Jahreskonzert im Bürgerhaus Wiltingen. Unter dem Thema Continents möchte Dirigent Lothar Breitmeier die Besucher auf eine musikalische Reise um die Welt mitnehmen.

Er kündigt Auszüge der West Side Story, Abenteuer in Tokio, Erinnerungen an Zirkus Renz und alte Kameraden an. Den Auftakt an dem Konzertabend macht das Jugendorchester Ockfen/Wiltingen unter der Leitung von Wolfgang Grün. Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten sind an der Abendkasse oder bei den Mitgliedern des Orchesters zu erhalten.