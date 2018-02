Wohnzimmer brennt in Konzer Mehrfamilienhaus - Verkehrschaos durch Straßensperrung

In der Konzer Innenstadt hat in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnzimmer gebrannt. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Wegen der Sperrung der Schillerstraße ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Von Florian Blaes und MRA

Die Schillerstraße in Konz ist seit 10.45 Uhr gesperrt. Der Grund: In einem dortigen Mehrfamilienhaus stand ein Wohnzimmer in Flammen. Als Brandursache wird eine brennende Zigarette vermutet.

Nach bisherigen Angaben wurde ein Mensch bei dem Feuer verletzt.

Am Brandort ist es aufgrund der Straßensperrung während des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen gekommen.