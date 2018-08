später lesen Veranstaltungen Zeitreise in die Jahre um 1900 Teilen

Eine Zeitreise in die Jahre um 1900 unter der Motto „Live before 1914“ bietet das Freilichtmuseum Roscheider Hof am Samstag, 25. August und Sonntag, 26. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr an.