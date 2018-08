Stephan Meurisch erzählt am Donnerstag, 6. September, um 19 Uhr, über seinen langen Fußweg von München nach Lhasa. Die Veranstaltung wird vom Heimat- und Verkehrsverein Nittel gemeinsam mit den Geschichts- und Kulturfreunden im Gasthaus Müller-Holbach (Kirchenweg 15) angeboten.

Zu Fuß und ohne Geld wanderte Stephan Meurisch von seiner Heimat Haag in Oberbayern nach Tibet. Mehr als 13 000 Kilometer durch 13 Länder, sieben Zeitzonen, auf zwei Kontinenten, und das mit 30 Kilogramm auf dem Rücken. Geplant für das ungewöhnliche Vorhaben waren ursprünglich zwei Jahre. Er lebt heute in Inkofen in Bayern und erzählt Interessierten in Bildvorträgen über seine Wanderung.