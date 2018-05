Arno Strobel kommt zur WeinCriminale

Wiltinger Verlag präsentiert ein Wochenende mit Krimiautoren aus der Region.

Der blattFuchs-Verlag ist im Weinort Wiltingen gegründet worden. „Es war keine besondere Absicht, aufs Land zu gehen“, sagt Karl-Georg Schroll, seines Zeichens Verlagsleiter. „Man wohnt hier relativ ruhig, umgeben von Weinbergen. Aber von meiner Profession her, als früherer Kulturgestalter, war es mir ein Anliegen, die kulturellen Möglichkeiten im ländlichen Raum durch einen Buchverlag zu erweitern. Vor allem auch als Autor von Kriminalromanen und Sachbüchern.“

Buch und Wein seien symbiotisch. Warum also nicht in Wiltingen, einem Weinort mit bekannten und sogar berühmten Weinlagen, eine „WeinCriminale“ ins Leben rufen? Der blattFuchs-Verlag habe es sich zur Aufgabe gemacht, neben der Vielzahl an innerörtlichen kulturellen Aktivitäten, etwas auf die Beine zu stellen, was über den Tellerrand ziele.

Am Wochenende vor Pfingsten ist es so weit: Die erste WeinCriminale beginnt am Freitag, 18. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass). Im Bürgerhaus Wiltingen lesen die aus der Region stammenden Autoren Hans J. Muth, Beatrix Lohmann und Rita Reinke sowie Jonathan Metzell aus ihren Romanen. Am Samstag, 19. Mai, 19.30 Uhr, liest der aus der Region stammende, inzwischen international bekannte Autor Arno Strobel. Im Vorprogramm stellt Emile Claassen das neueste Produkt des blattFuchs-Verlags vor: „Die Luxemburg-Transfers“. Es ist ein Kriminalroman, der in der Region spielt.

Tickets gibt es im Vorverkauf über

ticket-regional.de