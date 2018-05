Zwei Autos in Temmels durch Steine beschädigt

Zwei PKW sind bei Temmels durch Steine beschädigt worden. Am Mittwoch, 9. Mai befuhren die zwei Autos die B 419 von Temmels in Richtung Oberbillig. Etwa 200 Meter hinter der Ortslage Temmels kam ihnen ein weißer LKW entgegen, von dessen Ladefläche kleine Steine herabfielen. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese sollen sich bei der Polizeiwache Konz, Telefon 06501/9268-0 oder der Polizeiinspektion Saarburg, 06581/9155-0, melden.