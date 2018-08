Zwei Einbrüche in Gaststätten auf Campingplätzen

Die Polizei sucht nach zwei Einbrüchen in Gaststätten auf Campingplätzen in Trier und Konz nach Hinweisen. Der Täter wurde von einer Kamera gefilmt.

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Bisher unbekannte Täter sind laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei Gaststätten von Campingplätzen in Trier und Konz eingebrochen. Bei der ersten Tat haben sie versucht, eine Fensterscheibe der Gaststätte auf dem Campingplatz am Moselufer in Konz einzuschlagen. Als ihnen dies nicht gelang, hebelten sie nach Polizeiangaben ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein und stahlen Lebensmittel.

In derselben Nacht hat die Polizei einen Einbruch in die Gaststätte des Campingplatzes „Treveris“ an der Luxemburger Straße in Trier-West registriert. Zwischen 00.25 bis 1.02 Uhr wurde die Tür zum Rezeptionsbereich aufgedrückt. Dort hat die Überwachungskamera Aufnahmen des Täters gemacht. Es soll sich um einen schmalen, jungen Mann (Mitte 20) handeln. Er soll dunkle, kurze Haare, eine spitze Nase und etwas abstehende Ohren haben. Die Kripo prüft, ob die Taten zusammenhängen. Zeugenhinweise unter Telefon 0651/9779-2290.