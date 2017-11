Zwei Tage Weihnachtsmarkt in Pellingen

Pellingen (red) Die Ortsgemeinde Pellingen und die Interessengemeinschaft Pellinger Weihnachtsmarkt veranstalten gemeinsam am Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule St. Antonius den 8. Pellinger Weihnachtsmarkt.

Schön dekorierte Verkaufsstände laden zum besinnlichen Bummeln in weihnachtlicher Atmosphäre ein. Zudem ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der Weihnachtsmarkt steht unter dem Spendenmotto "Bring 1 mit!". Die Besucher werden gebeten, eine haltbare und verpackte Lebensmittelspende zum Weihnachtsmarkt mitzubringen. Die Interessengemeinschaft Pellinger Weihnachtsmarkt leitet alle Spenden an die gemeinnützige Tafel weiter, die die Lebensmittel an sozial benachteiligte verteilt.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter <%LINK auto="true" href="http://www.tafel.de" text="www.tafel.de" class="more"%>