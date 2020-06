Trier „Warum soll ich für etwas zahlen, was mich belügt und die Fakten verschweigt?“ - Die Frau aus Konz muss weiter den Rundfunkbeitrag zahlen. Damit hat das Trierer Verwaltungsgericht die Klage der Frau abgewiesen.

Die Klägerin aus der Verbandsgemeinde Konz hatte argumentiert, dass sie schon seit Jahren keinen Fernseher und kein Radio besitze und der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner Verpflichtung zur Objektivität und Unparteilichkeit nicht nachkomme. „Warum soll ich für etwas zahlen, was mich belügt und die Fakten verschweigt?“, meinte die Frau in der Verhandlung am Verwaltungsgericht und wetterte gegen den ihrer Ansicht nach ungültigen Rundfunkstaatsvertrag und Medienberichte, die von den Alliierten beauftragt seien. Auch Teile ihrer übrigen Argumentation klangen so, als sei die Frau Anhängerin der sogenannten Reichsbürgerbewegung, deren Mitglieder die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitimer und souveräner Staat bestreiten.